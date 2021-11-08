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    Рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка в Києві

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    Тіло чоловіка дістали&nbsp;за допомогою драбини, мотузки та нош - Рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка в Києві
    Тіло чоловіка дістали за допомогою драбини, мотузки та нош
    фото: ДСНС

    Правоохоронці будуть встановлювати обставини трагічного випадку

    У неділю, 7 листопада, у штучній водоймі неподалік вул. Північно-Сирецької, 49Г у Подільському районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби від правоохоронців.

    На місце виклику було направлено рятувальників, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Бійці за допомогою драбини, мотузки та нош дістали тіло чоловіка, яке знаходилося на поверхні води.

    Тіло було передано слідчо-оперативній групі, ними ж і будуть встановлені всі обставини трагічного випадку.

    Як повідомлялося, 3 листопада на водоймі поблизу с. Козин особовим складом водолазно-рятувального відділення м. Ржищів було піднято на поверхню тіло чоловіка, пошуки якого тривали впродовж трьох днів.

    Як повідомлялося, з початку 2021 року на столичних водоймах потонули 58 людей, врятовано 23 особи.

    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники
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    Рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка в Києві