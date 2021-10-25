У Дніпрі діти змушені гратися біля розритої могили (фото)

Після обвалення огорожі дітям стало легше пробиратися до ями

У Дніпрі у Севастопольському парку діти влаштували собі розваги біля великої ями, залишеної археологами. На цьому місці проводилися дослідження поховань. Про це повідомляє фотограф Сергій Дівєєв на сторінці у Facebook.

«У Севастопольському парку діти бавляться на місці розкопок могили почесного громадянина Дніпра Олександра Поля. Бо там частково завалилося огородження. Величезна яма поруч з дитячим майданчиком. Тому малюки часто грають біля місця проведення розкопок. Після обвалення огорожі дітям стало легше пробиратися до ями. Чого чекає міська влада? Нещасного випадку?», – написав Дівєєв.

У парку Дніпра діти граються у розритих могилах

Користувачів мережі обурило таке халатне ставлення до безпеки дітей. «Дзвонив на гарячу лінію 30 хв тому. Якийсь кретин зняв огорожу та закрив нею бокові входи в парк. Ще викопали глибокі ямі по периметру пам’ятника. Діти там бігають постійно», «Усе для людей – усе для дітей…Де б іще на розкопках могил діти могли погратися», – обурюються місцеві жителі.

Нагадаємо, під Києвом діти влаштували небезпечні розваги на даху будинку.