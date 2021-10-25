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    У Дніпрі діти змушені гратися біля розритої могили (фото)

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    Користувачів мережі обурило таке халатне ставлення до безпеки дітей - У Дніпрі діти змушені гратися біля розритої могили (фото)
    Користувачів мережі обурило таке халатне ставлення до безпеки дітей
    фото Сергій Дівєєв/Facebook

    Після обвалення огорожі дітям стало легше пробиратися до ями

    У Дніпрі у Севастопольському парку діти влаштували собі розваги біля великої ями, залишеної археологами. На цьому місці проводилися дослідження поховань. Про це повідомляє фотограф Сергій Дівєєв на сторінці у Facebook.

    «У Севастопольському парку діти бавляться на місці розкопок могили почесного громадянина Дніпра Олександра Поля. Бо там частково завалилося огородження. Величезна яма поруч з дитячим майданчиком. Тому малюки часто грають біля місця проведення розкопок. Після обвалення огорожі дітям стало легше пробиратися до ями. Чого чекає міська влада? Нещасного випадку?», – написав Дівєєв.

    У парку Дніпра діти граються у розритих могилах

    У парку Дніпра діти граються у розритих могилах

    Користувачів мережі обурило таке халатне ставлення до безпеки дітей. «Дзвонив на гарячу лінію 30 хв тому. Якийсь кретин зняв огорожу та закрив нею бокові входи в парк. Ще викопали глибокі ямі по периметру пам’ятника. Діти там бігають постійно», «Усе для людей – усе для дітей…Де б іще на розкопках могил діти могли погратися», – обурюються місцеві жителі.

    Нагадаємо, під Києвом діти влаштували небезпечні розваги на даху будинку.

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    Теги: діти Дніпро парк влада
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    У Дніпрі діти змушені гратися біля розритої могили (фото)