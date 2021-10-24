В Одесі відбувся мітинг проти карантинних обмежень (фото, відео)

Люди обурені тим, в які рамки їх заганяє уряд і вимагають пом’якшення правил карантину

Учасники вважають, що влада незаконно примушує вакцинуватися

24 жовтня в Одесі пройшов мітинг проти «примусової вакцинації» та карантинних обмежень. Учасники зібралися біля пам’ятника Дюку де Рішельє й вимагали пом’якшень карантину. Про це повідомляє Суспільне.

Учасники вважають, що влада незаконно примушує вакцинуватися, чим порушує Конституцію України. За словами організаторів, мітингували близько 100 людей. У поліції повідомили, що для протесту зібралося близько 40 людей. Всі вони без масок.

Організатор не назвався й відмовився відповідати на питання журналістів, адже «боїться провокативних питань».

Як повідомлялося, МОЗ оновив карантинну мапу регіонів України.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 20791 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1533, медпрацівників – 237. Також за минулу добу госпіталізовано – 5924 особи, летальних випадків – 386, одужало – 6081 особа.