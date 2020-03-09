Під Києвом діти влаштували небезпечні розваги на даху будинку (фото)
Поліцейські Вишгорода припинили небезпечні дитячі розваги
У неділю, 8 березня, поліцейські Київщини в одній з соціальних мереж виявили світлину небезпечного дозвілля дітей на даху багатоповерхівки, яку розмістили в інтернеті небайдужі свідки-перехожі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Працівники Вишгородського відділу поліції відреагували і вже за кілька хвилин прибули на місце події. Там хлопці та дівчата, святкуючи Міжнародний жіночий день, влаштували на даху будинку танці.
Завдяки оперативному реагуванню ювенальних поліцейських жодна дитина не постраждала. І свято для неповнолітніх закінчилось без трагічних наслідків.
Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду виховного характеру з дітьми. Наразі вирішується питання про притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.
Як повідомлялося, у Херсонській обласній держадміністрації відбувся незвичний концерт, присвячений святкуванню 8 березня. Чиновників ОДА і облради розважала група «Степ» із напівоголеною танцівницею.