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    Під Києвом діти влаштували небезпечні розваги на даху будинку (фото)

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    Небезпечні танці підлітків на даху багатоповерхівки - Під Києвом діти влаштували небезпечні розваги на даху будинку (фото)
    Небезпечні танці підлітків на даху багатоповерхівки
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські Вишгорода припинили небезпечні дитячі розваги

    У неділю, 8 березня, поліцейські Київщини в одній з соціальних мереж виявили світлину небезпечного дозвілля дітей на даху багатоповерхівки, яку розмістили в інтернеті небайдужі свідки-перехожі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Працівники Вишгородського відділу поліції відреагували і вже за кілька хвилин прибули на місце події. Там хлопці та дівчата, святкуючи Міжнародний жіночий день, влаштували на даху будинку танці.

    Завдяки оперативному реагуванню ювенальних поліцейських жодна дитина не постраждала. І свято для неповнолітніх закінчилось без трагічних наслідків.

    Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду виховного характеру з дітьми. Наразі вирішується питання про притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

    Як повідомлялося, у Херсонській обласній держадміністрації відбувся незвичний концерт, присвячений святкуванню 8 березня. Чиновників ОДА і облради розважала група «Степ» із напівоголеною танцівницею.

    Національна поліція України діти свята Київщина
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