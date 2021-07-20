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    Які предмети найчастіше ковтають діти та що з цього – найнебезпечніше (відео)

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    Скріншот із відео ТСН - Які предмети найчастіше ковтають діти та що з цього – найнебезпечніше (відео)
    Скріншот із відео ТСН

    При підозрі на те, що малюк проковтнув сторонній предмет, треба одразу звертатися до лікарні.

    Діти до трьох років найчастіше ковтають предмети, які виглядають привабливо та яскраво – їх хочеться пробувати на дотик і смак.

    Умовно предмети, які ковтають діти, ділять на безпечні та небезпечні. До перших належать монети або елементи декору без гострих країв. Вони можуть вийти з тіла природнім шляхом. Про це розповіла лікарка-ендоскопістка Дарія Вороняк, йдеться в сюжеті ТСН.

    «Найчастіше це – копійки й батарейки. В цьому році дуже багато магнітів. Також знімають з волосся і ковтають прикраси, хрестики з шиї», – розповіла лікарка.

    Магніти з іграшок дуже схожі на цукерки – маленькі, їх легко проковтнути. Основна небезпека в тому, що батьки не помічають, що саме ковтають діти.

    За рахунок того, що у складі магнітів є рідкоземельний метал Н1, здатність притягуватись один до одного у 20 разів більша, ніж у звичайних магнітів. «Коли дитина їх ковтає, вони застрягають на різних рівнях шлунково-кишкового тракту і симптоми проявляються не одразу», – зазначила лікарка-ендоскопістка.

    Перші симптоми після ковтання магніту можуть виникнути через 3-5 днів.

    Якщо магніти перебувають в межах досяжності ендоскопа, лікарі можуть за допомогою інструментів роз'єднати та вилучити їх. В іншому випадку працюють хірурги.

    «Якщо це монета – тут трошки простіше. Не потрібно панікувати. Необхідно привезти дитину до лікаря, проконтролювати, щоб дитині зробили знімок від нижньої щелепи і до органів малого тазу. Дорогою до лікарні дитину не годувати та не поїти. Тому що це відтерміновує час, коли лікарі можуть взяти дитину у наркоз і безпечно вилучити стороннє тіло», – резюмувала вона.

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    Теги: діти батьки монета небезпека
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    Які предмети найчастіше ковтають діти та що з цього – найнебезпечніше (відео)