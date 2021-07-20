Які предмети найчастіше ковтають діти та що з цього – найнебезпечніше (відео)

При підозрі на те, що малюк проковтнув сторонній предмет, треба одразу звертатися до лікарні.

Діти до трьох років найчастіше ковтають предмети, які виглядають привабливо та яскраво – їх хочеться пробувати на дотик і смак.

Умовно предмети, які ковтають діти, ділять на безпечні та небезпечні. До перших належать монети або елементи декору без гострих країв. Вони можуть вийти з тіла природнім шляхом. Про це розповіла лікарка-ендоскопістка Дарія Вороняк, йдеться в сюжеті ТСН.

«Найчастіше це – копійки й батарейки. В цьому році дуже багато магнітів. Також знімають з волосся і ковтають прикраси, хрестики з шиї», – розповіла лікарка.

Магніти з іграшок дуже схожі на цукерки – маленькі, їх легко проковтнути. Основна небезпека в тому, що батьки не помічають, що саме ковтають діти.

За рахунок того, що у складі магнітів є рідкоземельний метал Н1, здатність притягуватись один до одного у 20 разів більша, ніж у звичайних магнітів. «Коли дитина їх ковтає, вони застрягають на різних рівнях шлунково-кишкового тракту і симптоми проявляються не одразу», – зазначила лікарка-ендоскопістка.

Перші симптоми після ковтання магніту можуть виникнути через 3-5 днів.

Якщо магніти перебувають в межах досяжності ендоскопа, лікарі можуть за допомогою інструментів роз'єднати та вилучити їх. В іншому випадку працюють хірурги.

«Якщо це монета – тут трошки простіше. Не потрібно панікувати. Необхідно привезти дитину до лікаря, проконтролювати, щоб дитині зробили знімок від нижньої щелепи і до органів малого тазу. Дорогою до лікарні дитину не годувати та не поїти. Тому що це відтерміновує час, коли лікарі можуть взяти дитину у наркоз і безпечно вилучити стороннє тіло», – резюмувала вона.

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