У Дніпрі мати зі старшим сином побили вчительку, яка зробила зауваження меншому сину

Інцидент стався у Дніпрі у школі №120 близько

Мати з сином накинулися на вчительку і били її ногами

У Дніпрі жінка із сином напали на вчительку, яка зробила зауваження меншому сину. Вони прийшли до школи «розібратися» із педагогинею, а зрештою побили її. Про це повідомляє ТСН.

Інформацію про побиття вчительки підтвердили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався у Дніпрі у школі №120 близько 13 години дня. До закладу прийшла жінка із сином, який раніше випустився з цієї школи, з’ясувати ситуацію щодо іншого сина, який навчається у 6 класі.

Мати з сином накинулися на вчительку і били її ногами. Постраждала жінка звернулася до поліції.

«До поліції надійшла заява від вчителя стосовно побиття. Встановлюється правова кваліфікація події, за якою буде відкрито кримінальне провадження», — прокоментувала речниця поліції області Ганна Старчевська.

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