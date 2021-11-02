  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Дніпрі мати зі старшим сином побили вчительку, яка зробила зауваження меншому сину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інцидент стався у Дніпрі у школі №120 близько - У Дніпрі мати зі старшим сином побили вчительку, яка зробила зауваження меншому сину
    Інцидент стався у Дніпрі у школі №120 близько
    фото newdnipro.dp.ua

    Мати з сином накинулися на вчительку і били її ногами

    У Дніпрі жінка із сином напали на вчительку, яка зробила зауваження меншому сину. Вони прийшли до школи «розібратися» із педагогинею, а зрештою побили її. Про це повідомляє ТСН.

    Інформацію про побиття вчительки підтвердили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

    Інцидент стався у Дніпрі у школі №120 близько 13 години дня. До закладу прийшла жінка із сином, який раніше випустився з цієї школи, з’ясувати ситуацію щодо іншого сина, який навчається у 6 класі.

    Мати з сином накинулися на вчительку і били її ногами. Постраждала жінка звернулася до поліції.

    «До поліції надійшла заява від вчителя стосовно побиття. Встановлюється правова кваліфікація події, за якою буде відкрито кримінальне провадження», — прокоментувала речниця поліції області Ганна Старчевська.

    Нагадаємо, на вулиці Анни Ахматової, 47 в Дарницькому районі Києва єпископ Православної церкви України Адріан (в миру Руслан Кулик) просто під під’їздом багатоповерхівки побив сусідку.

    Теги: Дніпро напад жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Дніпрі мати зі старшим сином побили вчительку, яка зробила зауваження меншому сину