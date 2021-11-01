У Києві єпископ під під’їздом багатоповерхівки жорстоко побив жінку (відео)

Сусіди скаржаться на поведінку священнослужителя, що проживає в їхньому будинку

На вулиці Анни Ахматової, 47 в Дарницькому районі Києва єпископ Православної церкви України Адріан (в миру Руслан Кулик) просто під під’їздом багатоповерхівки побив сусідку. Про це повідомляють «Надзвичайні новини».

Іванна Бережна, яка стала жертвою агресивного сусіда, розповідає, що все сталося несподівано: владика руками шарпав сусідку за одяг, гамселив. Коли вона спробувала зняти його дії на відео, він відібрав телефон, добряче потоптався на гаджеті і зафутболив у клумбу. Потім церковнослужитель зчепився з чоловіком Іванни.

Церковнослужитель зчепився з чоловіком постраждалої жінки. Фото: скріншот із відео

«У мене повністю були руки в синцях і боліла черевна порожнина та грудна клітина. Він бив мене і обзивав нецензурними словами, принижував. Я навіть не встигла нічого відповісти, навіть рефлекторно дати здачі – настільки я була налякана і все несподівано сталося», – розповідає жінка.

Ворожнеча виникла через собаку. Власниця собаки Іванна Бережна розповідає, що у двері їм о 12 годині ночі стукали і погрожували «заспокоїти собаку». Жінка переконує, що на той час родина спала, а собака не гавкала. Двері обуреним сусідам вони тоді не відчинили.

Про сусіда у рясі у будинку не всі високої думки. Розповідають, що чоловік він пихатий і постійно чіпляється до інших мешканців. Також кажуть, що він має проблеми з алкоголем, а ще облаштував у квартирі замість одного туалету баню. І коли панотець її розтоплює – на загальному коридорі стоїть сморід.

У поліції за фактом побиття жінки відкрили кримінальне провадження.