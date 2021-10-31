Бойовики напали на весілля в Афганістані: їм не сподобалася гучна музика

Рух «Талібан» не визнає своєї причетності до розстрілу гостей на афганському весіллі

У провінції Нангархар (Афганістан) бойовики-ісламісти жорстоко розстріляли молодят та гостей на весіллі. Жертвами події стали дві людини. Бойовикам не сподобалося, що люди слухали гучну музику. Про це повідомляє ВВС.

Зазначимо, що весілля того дня святкували одразу чотири пари. Люди навіть заздалегідь отримали дозвіл від місцевого лідера «Талібану» на програвання записаної музики.

Однак, коли святкування було у розпалі, озброєні бойовики увірвалися всередину приміщення. Спочатку вони хотіли розбити гучномовці, а потім відкрили стрілянину по людях.

У результаті дві людини загинуло, ще десять – отримали поранення.

Представники радикального руху підтвердили факт нападу, зазначивши, що атакували гостей весілля, двох з яких затримали.

Проте таліби не беруть відповідальність за напад. Нападники на весілля у провінції Нангархар, прикрилися «Талібаном» в особистих цілях. Про це в соціальних мережах розповів представник талібів і заступник міністра культури та інформації тимчасового уряду Афганістану Забіулла Муджахід.

«Винуватці події, які використовували ім'я ісламського емірату (назва політичної системи «Талібану») для задоволення особистої ворожнечі, були віддані законам шаріату», – цитують представника талібів ЗМІ.

За словами Муджахіда, три людини, прикриваючись ім'ям радикальної організації «Талібан», зажадали припинити музику на весіллі в селі Шамшпур Мар Гунді. Вони відкрили вогонь по гостях весілля і вбили не менше трьох осіб. Двоє підозрюваних вже затримані, одному учаснику нападу вдалося сховатися, він оголошений у розшук, уточнив Муджахіда.

Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану. Як відомо, бойовики радикального руху «талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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