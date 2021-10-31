Вибори у Харкові: поліція відкрила перше провадження через порушення

Підписані примірники вилучені під час проведення огляду

Спостерігач зафіксував, що у пустому протоколі підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії

Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження після заяви спостерігачів мережі «Опора» про те, що члени виборчої комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

До виборчої дільниці у лікарні №14 ім. Гіршмана приїжджала слідчо-оперативна група, йдеться у повідомленні пресслужби поліції Харківщини.

«Заступник голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакових примірників протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На кожному з них вгорі було написано «зразок». Вказані примірники вилучені під час проведення огляду та поміщені до паперового пакету, який опечатано з підписами учасників слідчої дії», – повідомляє поліція.

За словами координатора мережі «Опори» у Харкові Миколи Зінченка, це порушення може бути фальсифікацією виборчої документації.

«Наш спостерігач побачив протокол, в якому стояли підписи комісії, пустому. По факту туди можна було внести будь-які цифри, і протокол вже підписаний, залишилося поставити лише печатку. Це носить ознаки кримінального правопорушення», – сказав Зінченко на брифінгу у пресцентрі ТВК ввечері 31 жовтня.

До слова, у Харкові виборців заохочують до голосування цінними подарунками

Нагадаємо, явка на позачергових виборах Харківського міського голови зросла до 22,7%.

Також, кандидати у мери Харкова Терехов та Добкін взяли участь в голосуванні.

До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву.