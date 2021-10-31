В окрузі №197 на Черкащині виборці фотографували бюлетені (відео)

Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється

Виборець підтвердив факт фотографування, а після спілкування з поліцією видалив фотографію

У Каневі виборці фотографували бюлетені для голосування на двох виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 197. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора» за виборами у Черкаській області Захар Колісніченко.

Так, на виборчій дільниці №710888 м. Каніва, у школі №6 у кабіні для голосування виборець сфотографував свій бюлетень. Спостерігач «Опори» звернув на це увагу поліції. Виборець підтвердив факт фотографування, а після спілкування з поліцією видалив фотографію.

Також у Золотоноші на виборчій дільниці № 710877 (міський Центр дозвілля молоді) спостерігачка «Опори» почула клацання камери із кабінки для голосування.

«Виборчиня безперешкодно покинула місце голосування. Спостерігачка ОПОРИ повідомила, що за межами дільниці невідомі люди звіряли людей, які проголосували з якимись списками», – додав координатор спостереження за виборами у Черкаській області Захар Колісніченко.

Фотографування бюлетенів не становить окремого складу адміністратитивного або кримінального правопорушення. Однак фотографування виборчих бюлетенів може свідчити про підготовку до вчинення таких кримінальних правопорушень як підкуп виборців (стаття 160 Кримінального кодексу УКраїни) або порушення таємниці голосування (стаття 159 Кримінального кодексу України). За таких умов, поліція може реагувати на відповідні дії з метою перевірки мети та мотивів такого фотографування.

Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

Нагадаємо, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.

До слова, на виборчій дільниці у Харкові жінка сфотографувала бюлетень, аби відзвітувати керівництву



