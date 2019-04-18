У Дніпрі «мінували» ряд державних установ



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Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину

Під час огляду вибухонебезпечних предметів не виявлено

У Дніпрі за добу, 17 квітня, до поліції надійшло 11 повідомлень про мінування управління статистики, управління юстиції, виконкому, міської ради, метрополітену, автовокзалу, залізничного вокзалу та готелів. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

На місце виїжджали слідчо-оперативні групи, спеціалісти вибухотехнічного управління, кінологи та співробітники ДСНС. З об’єктів мінувань евакуювали людей, після чого поліцейські провели ретельний огляд та перевірку приміщень.

Під час огляду вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі повідомлення про замінування виявилися неправдивими.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт), що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Мелітополі неповнолітній зателефонував до поліції та повідомив про нібито замінування навчального закладу, в результаті чого зі школи довелось евакуювати близько 350 осіб.