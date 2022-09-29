У Дніпрі під завалами після обстрілів можуть бути діти

Вже відомо про загиблих і поранених

Після нічного обстрілу Дніпра шукають двох дітей – семи і дев'яти років. Вони можуть бути під завалами. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Росіяни цілили в автовокзал, недалеко від нього залишилася вирва діаметром сім метрів, пошкоджено будівлю. Постраждав 61 приватний будинок, один багатоповерховий, десятки автомобілів, пошкоджена лінія електропередач, в результаті чого 220 абонентів поки без світла.

«Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. З-під завалів одного з пошкоджених будинків рятувальникам вдалося врятувати дівчину 12 років», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління СБУ в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних осель.

Як відомо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення.

Згодом мер розповів жахливі подробиці трагедії в Дніпрі.

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.