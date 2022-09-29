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Дніпропетровщина: рашисти вдарили по промисловому об'єкту, багато поранених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дніпропетровщина: рашисти вдарили по промисловому об'єкту, багато поранених
Наслідки руйнувань уточнюються
фото ілюстративне

Рашисти ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з «Ураганів»

Сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідав голова ОВА Валентин Резніченко. Рашисти били забороненими касетними снарядами

«Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з «Ураганів». Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді», – написав Резніченко..

Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: Дніпропетровщина росіяни рашисти окупанти

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