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Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)
У Дніпрі в результаті удару зруйновані кілька приватних осель.
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Дніпрі пошкоджені понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових

У ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах.

У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Назараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета...» - написав Резніченко у соцмережі.

Повністю зруйновані кілька приватних осель.

Рятувальники продовжують розбирати завали, шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти.

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У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Як повідомлялося, вночі 29 вересня у Дніпрі пролунали декілька потужних вибухів.

Вибухи були настільки потужними, що у місцевих жителів повилітали вікна та вибило двері. Також автівки, які стояли на вулиці залишилися без скла.

Увечері 28 вересня українські системи протиповітряної оборони збили чотири російських ракети, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також 28 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Теги: війна окупанти смерть Україна Дніпро діти обстріл

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