Мер розповів жахливі подробиці трагедії в Дніпрі

Внаслідок влучення ракет деякі тіла складно ідентифікувати

У ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Подробиці наслідків терористичних дій РФ розповів мер Дніпра Борис Філатов.

«Я пів ночі не спав. Є речі, які не варто навіть обговорювати. Наприклад те, що внаслідок влучення ракет деякі тіла дефрагментовані та ідентифікувати їх складно… Я лише не розумію одного. Чого вони добиваються та куди стріляють?», – розповів Філатов.

Мер нагадав, що минулого разу окупанти обстріляли Троїцький ринок, а цього разу – «барахолку» біля автовокзалу, і у селище в районі проспекту Металургів. Як наголосив Філатов, там не було жодних військових цілей. Загарбники чинять терор мирного населення.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних осель.

Як відомо, уночі, 29 вересня, у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Разом з тим місцеві пабліки повідомили, що у Дніпрі прогриміли настільки потужні вибухи, що у людей повилітали вікна.