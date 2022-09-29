Обстріл Дніпра: поліція показала наслідки ракетного удару (фото) 

Є загиблі та поранені, в тім числі діти

Внаслідок російських ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра, які окупанти вчинили уночі 29 вересня, є загиблі та поранені, в тім числі – маленькі діти. Про це повідомила Нацполіція.

Повністю зруйновані декілька приватних будинків, понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Пошкоджені приватні домівки та кілька багатоповерхівок міста.

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Ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління СБУ в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних осель.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення.

Згодом мер розповів жахливі подробиці трагедії в Дніпрі.

Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.