Обстріл Дніпра: поліція показала наслідки ракетного удару (фото)
Є загиблі та поранені, в тім числі діти
Внаслідок російських ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра, які окупанти вчинили уночі 29 вересня, є загиблі та поранені, в тім числі – маленькі діти. Про це повідомила Нацполіція.
Повністю зруйновані декілька приватних будинків, понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Пошкоджені приватні домівки та кілька багатоповерхівок міста.
Ракетну атаку по місту Дніпро росіяни завдали в ніч на 29 вересня. Протягом усієї ночі та зараз на місцях влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління СБУ в Дніпропетровській області. Поліцейські вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини.
Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних осель.
Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення.
Згодом мер розповів жахливі подробиці трагедії в Дніпрі.
Крім того, сьогодні зранку, 29 вересня, окупанти вдруге обстріляли Дніпропетровщину. Рашисти били забороненими касетними снарядами. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адмінбудівля.
Коментарі — 0