У Дніпрі сміттєвоз розчавив легковик, є загиблі (відео)

Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, що призвело до його зіткнення зі сміттєвозом

У ніч на 25 вересня в Дніпрі трапилася страшна аварія, в результаті якої постраждало три людини, а одна молода дівчина загинула. Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

Інцидент трапився приблизно о 00:36 в місті Дніпро на проспекті Гагаріна, що в Соборному районі.

За попередніми даними легковий автомобіль Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу, що призвело до його зіткнення зі сміттєвозом МАЗ. Удар призвів до того, що водія легковика, а також трьох його пасажирів, затиснуло деформованими конструкціями автомобіля.

Прибувши на місце події, рятувальники звільнили потерпілих за допомогою спеціальних інструментів.

Двох постраждалих чоловіків і одну жінку вдалося врятувати. Але, на жаль, молода дівчина 2001 року народження загинула на місці.

Двох постраждалих чоловіків і одну жінку вдалося врятувати. Але, на жаль, молода дівчина 2001 року народження загинула на місці.

Обидва водії не отримали істотних травм. Зараз правоохоронці з’ясовують всі остаточні причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, 25 вересня водійка «Toyota Camry» в’їхала у паркан охоронної території у Конча-Заспі. Як розповіли свідки, жінка рухалась у напрямку Києва і заснула за кермом.