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    Водійка на Toyota протаранила паркан державної резиденції у Конча-Заспі – ЗМІ

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    У результаті зіткнення постраждали лише автомобіль і паркан - Водійка на Toyota протаранила паркан державної резиденції у Конча-Заспі – ЗМІ
    У результаті зіткнення постраждали лише автомобіль і паркан
    Фото: espreso.tv

    Як розповіли свідки, жінка рухалась у напрямку Києва і заснула за кермом

    Водійка «Toyota Camry» в’їхала у паркан охоронної території у Конча-Заспі. Про це повідомляють «Вартові Еспресо». Відповідне відео вони опублікували у Facebook.

    Як розповіли свідки, жінка рухалась у напрямку Києва, і, за її словами, заснула за кермом.

    Авто виїхало на зелену зону й врізалося у паркан території, яка, імовірно, охороняє управління держохорони.

    Унаслідок зіткнення постраждали лише автомобіль і паркан. Сама водійка не зазнала серйозних травм.

    Раніше у селі Мала Снітинка Фастівського району Київщини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля здійснив наїзд на 21-річну дівчину та 33-річного хлопця, після чого зник з місця події. Від отриманих травм пішоходи померли на місці події.

    Нагадаємо, що 19 вересня внаслідок проїзду на заборонений жовтий сигнал світлофору на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідна відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen і Chevrolet. У результаті ДТП один із автомобілів виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 22-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.

    Суд обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту обом учасникам цієї ДТП.

    У ніч на 24 вересня на площі Перемоги в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному місці і потрапив під колеса відразу двох автівок.

    Теги: ДТП ЗМІ дороги водій автомобіль Facebook жінка чоловік Volkswagen Toyota Toyota Camry
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    Водійка на Toyota протаранила паркан державної резиденції у Конча-Заспі – ЗМІ