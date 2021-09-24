До розслідування замаху на Шефіра залучили ФБР

ФБР буде розслідувати замах на Шефіра разом з українськими правоохоронцями

Правоохоронці прийняли допомогу США, щоб розвіяти сумніви щодо об'єктивності розслідування

До розслідування замаху на життя першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра залучили фахівців з Федерального бюро розслідувань США. Про це в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомляє «Главком».

За словами Єніна, українські правоохоронці прийняли допомогу США, щоби не було сумнівів щодо об'єктивності розслідування обставин замаху на Шефіра.

«Ми в контакті з ними», – сказав заступник міністра.

Єнін зазначив, що нападник мав на меті нейтралізувати водія, щоб зупинити автомобіль. Саме тому кулі потрапити у ліву сторону автівки.

«Ключовими була зупинка автомобіля і нейтралізація водія», – сказав чиновник.

Нагадаємо, слідство встановило і допитало свідків замаху на життя першого радника президента України Сергія Шефіра.

Як відомо, колишній народний депутат Геннадій Москаль розповів про дивні обставини у справі замаху на радника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.