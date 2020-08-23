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    Події в Україні

    У Дніпрі сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб

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    У Дніпрі сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб
    Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровської області

    У будівлі загорілася ліфтова шахта

    У Дніпрі в ніч на 23 серпня сталася пожежа в ліфтовій шахті багатоповерхівки. Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

    Зазначається, що через вогонь рятувальникам довелося евакуювати 23 людини, серед яких троє дітей. Пожежа охопила ліфтову кабіну та високовольтний кабель всередині шахти. Внаслідок цього, було задимлено сходову клітину, що спричинило перешкоду для вільної евакуації жителів верхніх поверхів.

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    У Дніпрі сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб
    У Дніпрі сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуювали понад 20 осіб
    Фото пресслужби ДСНС Дніпропетровської області

    Наразі відомо, що загиблих та постраждалих через пожежу немає. Вогнем пошкоджено ліфтову шахту з першого по третій поверх, ліфтову кабіну та високовольтний кабель. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу близько опівночі.

    Нагадаємо, з початку серпня на водоймах України потонули 120 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні 23 серпня, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На Україну насуваються грози, шквали та спека.

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