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    Події в Україні

    В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС

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    У&nbsp;найближчі дві доби у&nbsp;багатьох областях України&nbsp;прогнозуються&nbsp;короткочасні грозові дощі, місцями шквали - В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС
    У найближчі дві доби у багатьох областях України прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали

    На Україну насуваються грози, шквали та спека

    В Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    «За інформацією Укргідрометцентру, 23 серпня в Україні, крім більшості західних та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

    За прогнозами синоптиків, у найближчі дві доби у багатьох областях України прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали.

    До слова, 20 серпня, на Житомирщині у селі Соловіївка Брусилівського району вогонь знищив дерев’яну церкву, побудовану у 1789 році. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив будівлю церкви.

    На Луганщині поблизу села Воєводівка, що розташоване між Сєверодонецьком і Рубіжним, вирує масштабна пожежа. Рятувальники інформують, що відбулося займання сухої трави.

    Нагадаємо, в Україні на водоймах у серпні загинули понад 120 людей, в тому числі 10 дітей. За статистикою рятувальників, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло понад 120 людей, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них – близько 10 дітей.

    Як повідомлялося, 22 серпня, рятувальники попереджають громадян про погіршення погодних умов, так у різних регіонах України очікуються, грози зі шквалами, сильні дощі, а також спека. 

    пожежа ДСНС спека рятувальники
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