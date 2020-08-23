В Україні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – ДСНС



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У найближчі дві доби у багатьох областях України прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали

На Україну насуваються грози, шквали та спека

В Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«За інформацією Укргідрометцентру, 23 серпня в Україні, крім більшості західних та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дві доби у багатьох областях України прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали.

До слова, 20 серпня, на Житомирщині у селі Соловіївка Брусилівського району вогонь знищив дерев’яну церкву, побудовану у 1789 році. Пожежу ліквідували, але вогонь знищив будівлю церкви.

На Луганщині поблизу села Воєводівка, що розташоване між Сєверодонецьком і Рубіжним, вирує масштабна пожежа. Рятувальники інформують, що відбулося займання сухої трави.

Нагадаємо, в Україні на водоймах у серпні загинули понад 120 людей, в тому числі 10 дітей. За статистикою рятувальників, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло понад 120 людей, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них – близько 10 дітей.

Як повідомлялося, 22 серпня, рятувальники попереджають громадян про погіршення погодних умов, так у різних регіонах України очікуються, грози зі шквалами, сильні дощі, а також спека.