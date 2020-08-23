ДСНС: з початку серпня на водоймах України потонули 120 осіб



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У ДСНС кажуть про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм

Серед потонулих – 10 дітей

В Україні на водоймах у серпні загинули понад 120 людей, в тому числі 10 дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

За статистикою рятувальників, на водних об’єктах України від початку місяця загинуло понад 120 людей, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них – близько 10 дітей.

Така статистика, підкресли в ДСНС, свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм.

У зв’язку з цим рятувальники вкотре закликають українців неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання;

вилазити на попереджувальні знаки, буї;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

купання дітей без супроводу дорослих.

Зазначимо, за перших два тижні серпня в Україні потонули щонайменше 90 осіб.

До слова, у липні в Україні на водоймах загинули понад 200 осіб.

Нагадаємо, нещодавно у містечку Берегово, що на Закарпатті, сталась трагедія. Потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.