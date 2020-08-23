Трамп наказав надати федеральну допомогу Каліфорнії через масштабні лісові пожежі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежі в Каліфорнії

Ліси в Каліфорнії горять із 14 серпня

Президент США Дональд Трамп наказав надати федеральну допомогу владі штату Каліфорнія через масштабні лісові пожежі. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що фінансова допомога може включати в себе гранти на тимчасовий ремонт житла, недорогі позики на покриття втрат незастрахованого майна та інші програми, які допомагають громадянам та власникам бізнесу оговтатися від наслідків катастрофи.

Крім того, федеральне фінансування також доступне органам влади та деяким приватним некомерційним організаціям. Наразі в уряді проводять оцінки збитків, які спричинили пожежі з 14 серпня. У Білому домі допускають, що після повного завершення оцінок, там можуть визначити більше округів, які претендуватимуть на державну допомогу.

В американському штаті Каліфорнія з минулого тижня тривають сотні лісових пожеж, проте за останні дні їхня кількість зросла вдвічі. Губернатор штату заявив, що місцеві бригади гасять понад півтисячі пожеж на території штату, але цього недостатньо, тому він звернувся по допомогу до Канади та Австралії.

Нагадаємо, у США зафіксували найвищу температуру повітря на Землі за понад сто років. Метеорологічна станція Національної служби США зафіксувала 16 серпня температуру повітря 54.4°C в Національному парку «Долина смерті» у штаті Каліфорнія.

Як повідомлялося, на півдні американського штату Каліфорнія, неподалік від Лос-Анджелеса, в лісистій місцевості спалахнула потужна пожежа. Під загрозою опинилися 5 тис. будинків громад, що розташовані поблизу постраждалої території.

Читайте також: