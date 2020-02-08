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    Події в Україні

    У Дніпрі таксисти вчинили самосуд над пасажиром, який не розрахувався

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    У Дніпрі таксисти вчинили самосуд над пасажиром, який не розрахувався

    Чоловік скористався послугами таксі, але не заплатив

    У п’ятницю, 7 лютого, в Дніпрі таксисти познущалися над пасажиром, який не заплатив за проїзд.

    Чоловік скористався послугами таксі, але не заплатив. Про це повідомили Telegram-каналі Х**вий Дніпро.

    Його привезли з Магдалинівка в Дніпро, але грошей при собі у чоловіка не було. Тоді водій таксі покликав колег, дали йому банку зеленки і змусили вмиватися.

    Нагадаємо, у Києві біля ресторану сталася п’яна різанина.

    Як повідомлялося, у Миколаєві п’яний таксист ганявся за «бородатими гномами, які вкрали глечики».

    таксі суд Дніпро водій
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