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    Новини

    У Києві біля ресторану сталася п’яна різанина (фото)

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    У Києві біля ресторану сталася п’яна різанина (фото)
    Фото: Дмитро Щерблюк

    Подробиці інциденту з’ясовуються

    У ніч на 8 лютого в Києві відбувся конфлікт між двома компаніями, який переріс в бійку і різанину.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Подія сталася біля ресторану »Старе місто» за адресою вулиця Миколи Закревського, 6а о 01:00. У закладі відпочивали дві компанії і між ними стався конфлікт. Він переріс у масову бійку, а потім і в різанину.

    «У якийсь момент один з учасників бійки дістав ніж. Нападник завдав поранення двом чоловікам: одному з них він порізав спину, а другого – спину і руку», – йдеться в повідомленні.

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    У Києві біля ресторану сталася п’яна різанина (фото)
    У Києві біля ресторану сталася п’яна різанина (фото)
    У Києві біля ресторану сталася п’яна різанина (фото)

    Одного постраждалого госпіталізували до лікарні, а другий відмовився від госпіталізації і поїхав на таксі.

    На місце прибули правоохоронці, але бійка вже закінчилася. Біля закладу були тільки двоє чоловіків в крові. Компанія разом з нападником зникла в невідомому напрямку ще до приїзду поліції.

    На місці працювали екіпажі патрульних, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з’ясовуються.

    Нагадаємо, на Троєщині у трамвая на ходу відвалилися колеса.

    Як повідомлялося, на Троєщині згорів автомобіль, в якому два роки жив чоловік.

    Київ кримінал поліція
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