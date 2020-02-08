У Києві біля ресторану сталася п’яна різанина (фото)
Подробиці інциденту з’ясовуються
У ніч на 8 лютого в Києві відбувся конфлікт між двома компаніями, який переріс в бійку і різанину.
Про це повідомляє «Інформатор».
Подія сталася біля ресторану »Старе місто» за адресою вулиця Миколи Закревського, 6а о 01:00. У закладі відпочивали дві компанії і між ними стався конфлікт. Він переріс у масову бійку, а потім і в різанину.
«У якийсь момент один з учасників бійки дістав ніж. Нападник завдав поранення двом чоловікам: одному з них він порізав спину, а другого – спину і руку», – йдеться в повідомленні.
Одного постраждалого госпіталізували до лікарні, а другий відмовився від госпіталізації і поїхав на таксі.
На місце прибули правоохоронці, але бійка вже закінчилася. Біля закладу були тільки двоє чоловіків в крові. Компанія разом з нападником зникла в невідомому напрямку ще до приїзду поліції.
На місці працювали екіпажі патрульних, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з’ясовуються.
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Як повідомлялося, на Троєщині згорів автомобіль, в якому два роки жив чоловік.