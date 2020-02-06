У Миколаєві п'яний таксист ганявся за «бородатими гномами, які вкрали глечики»



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Поліція зупинила таксі за порушення правил дорожнього руху Фото: 0512

П’яний водій запевняв поліцейських, що «маленькі й бородаті» гноми вкрали у нього п’ять глечиків

У Миколаєві поліція затримала п'яного водія таксі, який ганявся містом за «гномами», які нібито вкрали у нього глиняні глечики.

Про це повідомляє місцеве видання 0512.

Чоловік повідомив патрульним, які його зупинили за порушення правил дорожнього руху, що із супермаркету «АТБ» вийшли «маленькі й бородаті гноми». Вони, зі слів затриманого, несли п'ять глечиків, які він збирав, а вони вкрали.

На сигнали патрульних чоловік реагував не відразу. Після перевірки драгером з'ясувалося, що у його крові 1,90 проміле алкоголю.

Нагадаємо, на Київщині п’яний водій ВАЗ влаштував подвійну ДТП.