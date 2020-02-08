На Запоріжжі нетверезий водій збив жінку з дитиною. Оприлюднено моторошне відео з реєстратора



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За інформацією поліції, кермувальник був напідпитку

Водія, який на пішохідному переході наїхав на жінку з дитиною у візку, затримали правоохоронці в Енергодарі Запорізької області.

За інформацією поліції, кермувальник був напідпитку. На відео з реєстратора іншого авто видно, як жінка із коляскою виходить на пішохідний перехід. За декілька секунд автомобіль «Славута» таранить їх. Візок злітає у повітря. Дитина зазнала легких ушкоджень. Водієві загрожує до 8 років за ґратами.

«Водій транспортного засобу затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ІТТ. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення цього злочину. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує», – каже заступник начальника ГУ НП у Запорізькій області Олег Григоров.