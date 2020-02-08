18-річна дівчина застрелила інструктора тиру у Полтаві. Стали відомі подробиці вбивства



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Дівчина неодноразово виявляла бажання «когось вбити»

У п’ятницю, 7 лютого, близько 13:00 18-річна відвідувачка тиру, розташованого на вулиці Пилипа Орлика в Полтаві, вбила інструктора з пістолета. Сьогодні суд обере підозрюваній запобіжний захід. Швидше за все, її візьмуть під арешт строком на 60 діб.

До цього часу стали відомі деякі подробиці того, що сталося.

«Після сварки зі своїм хлопцем на ґрунті ревнощів дівчина прийшла в тир, де стріляла з пістолета Glok, автомата АК-74 і пістолета Марголіна. З останньої зброї вона вбила інструктора і наставила його на іншого. Під час боротьби вона встигла вистрілити втретє, але не потрапила», – пише інтернет-видання «Полтавщина».

За словами хлопця затриманої 18-річної дівчини, жительки Дніпра, з якою він познайомився через інтернет, вона була емоційною і неодноразово виявляла бажання «когось вбити». Мовляв, рвалася на фронт, тому готувалася влучно стріляти, проте в військкоматі відмовилися її взяти на службу.

Чим була викликана її агресія в ході стрілянини, поки невідомо. Але дві кулі, випущені з дрібнокаліберного самозарядного пістолета Марголіна з регульованим прицілом в тулуб 64-річного інструктора Ігоря Смолянинова, не залишили йому шансів на життя. Інший інструктор, який знаходиться поруч намагався зупинити розлючену відвідувачку, і сам мало не загинув. Його врятувало лише те, що вона промахнулася.

Дівчина-стрілець спробувала сховатися, проте була затримана поліцією. Правоохоронці кажуть, вона виглядала спокійною і заявила, що не мала наміру нікого вбивати.

Перевіряється інформація про те, що мати затриманої лікується в психіатричній лікарні. Можливо, її дочка теж має якісь психічні порушення. А якщо вона буде визнана здоровою, то за умисне вбивство людини суд може покарати її позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

За останньою інформацією, суд взяв від варту 18-річну дівчину, яка вбила інструктора.

Сьогодні в Октябрському районному суді Полтави пройшло засідання по справі вбивства інструктора в тирі «Об’єкт 7,62». Ім’я підозрюваної дівчини Вероніка Моторіна, повідомляє «Полтавщина».

Підозрювана Вероніка Моторіна

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). У суді слідчий клопотав про взяття підозрюваної під варту без внесення застави. На суді дівчина пояснила, що вбила чоловіка не навмисно. Суддя прийняла рішення взяти Вероніку Моторну під варту строком на 60 діб.

Нагадаємо, у Мукачеві обстріляли помічника екснардепа, є поранені.

Як повідомлялося, у США сталася стрілянина території університету.