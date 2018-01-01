У «ДНР» розказали, чому відмовилися від Vodafone

Вже й бойовики здогадуються, що проблема не з української сторони

Мобільний зв'язок Vodafone-Україна відсутній на окупованій частині Донецької області через «політичне рішення». Про це заявив терорист з батальйону «Схід» Олександр Ходаковський, повідомляє видання «Остров». Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно ватажок «ДНР» заборонив відновлювати зв'язок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже й бойовики здогадуються, що проблема не з української сторони

Мобільний зв'язок Vodafone-Україна відсутній на окупованій частині Донецької області через «політичне рішення». Про це заявив терорист з батальйону «Схід» Олександр Ходаковський, повідомляє видання «Остров».

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно ватажок «ДНР» заборонив відновлювати зв'язок українського оператора і що можна зробити в цьому випадку, бойовик відповів, що відмова від Vodafone-Україна - це політичне рішення.

«Поки нічого зробити не можна. Є політичне рішення, і це рішення ніхто поки не скасував. Всі посилаються нібито на те, що йде саботаж з боку Vodafone, з боку України, що не дають відновити пошкодження... Але як там насправді, я зараз коментувати не готовий», - заявив терорист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на непідконтрольній українському уряду території Луганщини знову пропав мобільний зв'язок українського оператора Vodafone.

Як повідомляють користувачі соцмереж, пізніше почалися збої в роботі підконтрольного «ЛНР» оператора Лугаком. У самій самопроголошеній «республіці» відсутність мобільного зв'язку поки що не коментують.

Вперше зв'язок на непідконтрольній Україні території Донбасу зник 11 січня цього року. Ремонтні роботи по відновленню зв'язку на сході України було завершено 19 січня. У Луганській області послуги зв'язку надавалися в повному обсязі. У Донецькій області мережа не працює з невідомих для оператора причин.

Як пояснили в ПрАТ «ВФ Україна» «є ймовірність того, що обладнання виведено з ладу або відсутнє електроживлення».

Тоді ж у Vodafone уточнили, що більше третини обладнання, розташованого на непідконтрольній Україні території Донбасу, знаходиться в неробочому стані.

Як заявив напередодні глава МЗС Павло Клімкін, російський мобільний монополіст на окупованому Донбасі почав витісняти українських операторів.