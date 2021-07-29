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    У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька

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    Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії - У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька
    Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії
    Фото: facebook.com/cherkasypolice

    Водій легківки виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою

    Чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі «Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка»у Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкащини.

    Аварія сталася приблизно о 09:00 неподалік села Мала Севастянівка Уманського району,

    За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

    Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.

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    У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька
    У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька
    У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька
    У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька
    Фото: facebook.com/cherkasypolice

    За даними Mukachevo.net, у цій ДТП загинув старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Сергій Савчук та його дружина і донька. В поліції Закарпатської області виданню підтвердили цю інформацію.

    Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.

    Теги: ДТП Закарпаття водій Кропивницький автомобіль аварія Тернопіль жінка дружина Volkswagen Renault
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    У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька