У ДТП на Черкащині загинув поліцейський із Закарпаття, його дружина та донька

Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії

Водій легківки виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою

Чоловік, жінка та їхня 12-річна дитина загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі «Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка»у Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкащини.

Аварія сталася приблизно о 09:00 неподалік села Мала Севастянівка Уманського району,

За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав за зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Renault.

Від отриманих травм водій та пасажири легкового авто загинули на місці аварії, серед загиблих 12-річна дівчинка.

За даними Mukachevo.net, у цій ДТП загинув старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Сергій Савчук та його дружина і донька. В поліції Закарпатської області виданню підтвердили цю інформацію.

Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.