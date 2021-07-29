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    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт

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    Стрімкі потоки води руйнують асфальтне покриття доріг та наносять купу бруду - Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Стрімкі потоки води руйнують асфальтне покриття доріг та наносять купу бруду
    Фото: Надія Карбунар / glavcom.ua

    Вулиці у центрі та на околицях перетворилися на річки

    Чернівці другий день поспіль потужна злива підтоплює вулиці міста. У центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, підтоплено десятки вулиць на околицях Чернівців. Про це повідомляє «Молодий буковинець» та кореспондент «Главкому».

    Зазначається, що на вулиці Галицький шлях через негоду впало дерево. Воно перекрило проїжджу частину і обірвало мережі електропередач.

    Також у місті зупинено рух тролейбусів.

    «Вулиці у центрі та на околицях перетворилися на річки: стрімкі потоки води руйнують асфальтне покриття доріг та наносять купу бруду. Внаслідок сильної зливи постраждали також будинки: на окремих із них на Роші зруйновано конструкції», – пише видання.

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    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Фото: molbuk.ua
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Фото: molbuk.ua
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Фото: molbuk.ua
    Фото: molbuk.ua
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт
    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт

    Напередодні, 28 липня, на Чернівці налетіла сильна злива (відео).

    До слова, в Одесі через негоду будинок може зірватись в нікуди (відео).

    Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.

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    Теги: дороги атмосферне явище автомобіль Чернівці вулиця негода дощ
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    Чернівці другий день поспіль заливають дощі: потоки води змивають асфальт