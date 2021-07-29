Поліція отримає нову функцію на дорогах: що відомо

Мінінфраструктури і МВС вже визначили план спільних заходів із виявлення і запобігання порушенням габаритно-вагових норм на найближчий період

Нацполіція берегтиме дороги від фур-важковаговиків

Національній поліції буде передано функції контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті. Про це під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад і Національної ради реформ заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише «Укрінформ».

Він нагадав, що на початку тижня провів зустріч із міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, під час якої було досягнуто домовленості стосовно того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг.

«Що саме конкретно було домовлено? По-перше, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери і компетенції МВС, а саме – до Нацполіції. Це стосується і буде стосуватися як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритно-вагового контролю, контролю за режимом праці та відпочинку водіїв тощо», – поінформував Монастирський.

За його словами, цей етап передбачатиме значну організаційну та практичну роботу і включатиме у себе, серед іншого, зміни у законодавство про автомобільний транспорт, зміни до КУпАП і Бюджетного кодексу, а також до інших пов’язаних нормативно-правових актів.

Як сказав міністр, для того, щоб здійснити цю роботу, потрібен аудит матеріально-технічної бази Укртрансбезпеки, місць проведення габаритно-вагового контролю тощо.

«По-друге, відбудеться побудова мережі і планування низькошвидкісних високоточних майданчиків автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм. За нашими спільними підрахунками, їх необхідно близько 100», – зазначив він.

Монастирський поінформував, що Міністерство внутрішніх справ згодом виступить із пропозицією встановлення або побудови таких майданчиків місцевими громадами за власні кошти.

«Що це дасть громадам? У першу чергу, це збереження регіональних і місцевих доріг, це пріоритетно. А по-друге – це можливі надходження до місцевих бюджетів, адже ми плануємо зміни до Бюджетного кодексу, де має відбутися справедливий розподіл штрафів, які будуть отримуватися за ці порушення, між державним бюджетом, дорожнім фондом, і фондом територіальних громад. Це буде справедливо, і восени такий законопроєкт з’явиться у Верховній Раді України», – зазначив Монастирський.

Також очільник МВС уточнив, що наразі Мінінфраструктури і МВС вже визначили план спільних заходів із виявлення і запобігання порушенням габаритно-вагових норм на найближчий період

Нагадаємо, з 1 червня в Україні почали діяти сезонні правила для великогабаритного транспорту. Вони вводяться щороку на початку літнього сезону, щоб зберегти автомобільні дороги загального користування.

Рух вантажівок з фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн можуть обмежувати, якщо денна температура повітря становитиме +28°C і більше.