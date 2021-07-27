  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Біля мосту Метро в Києві автомобіль перекинувся на дах (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обставини ДТП із перекиданням поки що невідомі - Біля мосту Метро в Києві автомобіль перекинувся на дах (відео)
    Обставини ДТП із перекиданням поки що невідомі
    Фото: скріншот із відео

    Аварія з постраждалими сталася перед заїздом на міст

    У понеділок, 26 липня, на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль перекинувся. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася перед заїздом на міст Метро.

    У ДТП є постраждалі. Їхня кількість та стан наразі невідомі. На місці працювала бригада швидкої допомоги та поліція.

    Обставини ДТП з'ясовуються.

    Як повідомлялося, 26 липня на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили п’ять автоомобілів.

    Попередньо, водійка Nissan втратила свідомість за кермом.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля мосту Метро в Києві автомобіль перекинувся на дах (відео)