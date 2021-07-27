Біля мосту Метро в Києві автомобіль перекинувся на дах (відео)
Аварія з постраждалими сталася перед заїздом на міст
У понеділок, 26 липня, на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль перекинувся. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Аварія трапилася перед заїздом на міст Метро.
У ДТП є постраждалі. Їхня кількість та стан наразі невідомі. На місці працювала бригада швидкої допомоги та поліція.
Обставини ДТП з'ясовуються.
Як повідомлялося, 26 липня на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: в аварію потрапили п’ять автоомобілів.
Попередньо, водійка Nissan втратила свідомість за кермом.