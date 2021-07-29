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    На Луганщині під авто працівника СБУ знайшли, ймовірно, бомбу

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    Наразі вибухотехніки відпрацьовують місце події, з-під машини вилучили сумку з невідомим пристроєм - На Луганщині під авто працівника СБУ знайшли, ймовірно, бомбу
    Наразі вибухотехніки відпрацьовують місце події, з-під машини вилучили сумку з невідомим пристроєм
    Фото: Поліція Луганської області

    У ході перевірки виявили прикріплений до днища автомобіля підозрілий предмет, із якого стирчали кілька дротів

    У Луганській області під службовим автомобілем управління СБУ в Донецькій та Луганській областях виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм. Про це інформує пресслужба поліції Луганської області.

    Зазначається, що 29 липня поліція Сєвєродонецька отримала повідомлення від місцевого управління СБУ, що під одним зі службових автомобілів виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

    Зокрема, під час заїзду автівки на територію управління СБУ в ході перевірки виявили прикріплений до днища автомобіля підозрілий предмет, із якого стирчали декілька дротів різного кольору.

    Правоохоронці евакуювали працівників управління СБУ з будівлі, а територію навколо оточили.

    Наразі вибухотехніки відпрацьовують місце події, з-під машини вилучили сумку з невідомим пристроєм.

    Повідомляють, що загрози громадянам немає.

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    Теги: Національна поліція України СБУ Луганщина автомобіль замінування вибухівка
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    На Луганщині під авто працівника СБУ знайшли, ймовірно, бомбу