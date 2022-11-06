У Бєлгородській області пролунали вибухи та спалахнула пожежа (відео)

РосЗМІ повідомляють про приліт у промисловий об'єкт

У Бєлгородській області Росії спалахнула пожежа. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що під обстріл потрапила нафтобаза, вибухнули і палають цистерни з паливом.

«Зайнявся резервуар з розчинником. Постраждалих немає», – повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

Відомо, що на місці працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, 29 жовтня губернатор Курської області заявив про удар українських безпілотників по електричній підстанції у місті Суджа.

Того ж дня у російському місті Кемерово за підпал військкомату затримали 59-річну місцеву мешканку.