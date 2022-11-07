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Авіація ЗСУ вразила три позиції ППО та шість районів скупчення техніки ворога – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вразила три позиції ППО та шість районів скупчення техніки ворога – Генштаб
Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу дев'ять ударів
фото ілюстративне

Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 12 авіаційних ударів по території України

Триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй військову інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває перекидання підрозділів збройних сил Російської Федерації на територію Республіки Білорусь для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та задіяння ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;
  • на Новопавлівському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;
  • на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.

Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової «евакуації» у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

Окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок.

Рашисти не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію російської федерації.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів. 

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу дев'ять ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили і ОВТ, та склад боєприпасів окупантів.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ Генштаб

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