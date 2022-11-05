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В одному з районів окупованого Донецька пролунали вибухи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В одному з районів окупованого Донецька пролунали вибухи (відео)
фото: скріншот з відео

Одразу після події на місці опинилися журналісти російського пропагандистського телеканалу

У Ленінському районі Донецька відбувся обстріл. В результаті сталося загоряння. Про це повідомляє телеграм-канал «Типовий Донецьк».

Біля універмагу «Райдуга» спостерігається загоряння після обстрілу.

Одразу після події у Ленінському районі на місці опинилися журналісти пропагандистського телеканалу «РІА Новини». Вони показали наслідки обстрілу на вулиці Ізюмівській.

Раніше стало відомо, скільки часу знадобиться для розмінування Луганщини.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області. 

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Теги: війна обстріл Донецьк

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