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У двох містах України прогриміли вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У двох містах України прогриміли вибухи
У Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Миколаєві зафіксовано проліт ворожих дронів

Вночі, 10 грудня, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

В обох областях оголошена повітряна тривога.

За інформацією Telegram-каналів, у Миколаєві зафіксовано проліт ворожих дронів.

Місцеві жителі зазначають, що у Миколаєві спрацювала ППО. Ворожий безпілотник збито. Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Також пабліки повідомили і про вибухи у Херсоні. Місцеві повідомили, що окупанти обстрілюють місто із реактивних систем залпового вогню.

У двох містах України прогриміли вибухи фото 1

Нагадаємо, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.

Теги: тривога окупанти місто військові безпілотник Telegram

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