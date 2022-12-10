У двох містах України прогриміли вибухи
У Миколаєві зафіксовано проліт ворожих дронів
Вночі, 10 грудня, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
В обох областях оголошена повітряна тривога.
За інформацією Telegram-каналів, у Миколаєві зафіксовано проліт ворожих дронів.
Місцеві жителі зазначають, що у Миколаєві спрацювала ППО. Ворожий безпілотник збито. Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.
Також пабліки повідомили і про вибухи у Херсоні. Місцеві повідомили, що окупанти обстрілюють місто із реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.
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