У двох містах України прогриміли вибухи

У Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи

У Миколаєві зафіксовано проліт ворожих дронів

Вночі, 10 грудня, у Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

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В обох областях оголошена повітряна тривога.

За інформацією Telegram-каналів, у Миколаєві зафіксовано проліт ворожих дронів.

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Місцеві жителі зазначають, що у Миколаєві спрацювала ППО. Ворожий безпілотник збито. Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Також пабліки повідомили і про вибухи у Херсоні. Місцеві повідомили, що окупанти обстрілюють місто із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.