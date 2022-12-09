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Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є руйнування

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є руйнування
Рашисти ракетами обстріляли Сумську область
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування цивільних будівель

Ввечері, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування цивільних будівель та інфраструктури.

Живицький зауважив, що подробиці руйнувань буде опубліковано пізніше.

Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є руйнування фото 1

Нагадаємо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

Теги: військові ворог Сумщина обстріл

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