Окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Є руйнування

Внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування цивільних будівель

Ввечері, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Повідомляється, що внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування цивільних будівель та інфраструктури.

Живицький зауважив, що подробиці руйнувань буде опубліковано пізніше.

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Нагадаємо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.