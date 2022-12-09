Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під ворожий обстріл (фото, відео)

Внаслідок обстрілів горять автомобілі та житлові будинки

Ввечері, 9 грудня, окупований Донецьк потрапив під ворожий обстріл. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомляється про прильоти на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста.

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Внаслідок обстрілів горять автомобілі та житлові будинки. Місцеві пабліки повідомляють, що у центрі Донецька є загиблі.

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Нагадаємо, ввечері, 9 грудня російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.

Додамо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції