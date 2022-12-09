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Били з «Градів» та артилерії. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Били з «Градів» та артилерії. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину (фото)
Рашисти обстріляли три громади на Дніпропетровщині
фото: Валентин Резніченко

У Червоногригорівській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджені кілька приватних будинків

Російські загарбники обстріляли три громади на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Дніпропетровщина.9 грудня. Понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад…», – написав Резніченко.

За його словами, окупаційні війська РФ вночі знову скерували свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольський район.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися Мирівська, Червоногригорівська та Нікопольська громади. На щастя, постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджені кілька приватних будинків і гаражів, також обірвана лінія електропередач. В інших громадах деталі обстрілів з’ясовуються.

У решті районів області ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. 

Теги: окупанти обстріл Дніпропетровщина

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