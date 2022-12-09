Били з «Градів» та артилерії. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Рашисти обстріляли три громади на Дніпропетровщині

У Червоногригорівській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджені кілька приватних будинків

Російські загарбники обстріляли три громади на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Дніпропетровщина.9 грудня. Понад 12 годин тривоги і обстріл трьох громад…», – написав Резніченко.

За його словами, окупаційні війська РФ вночі знову скерували свої «Гради» та важку артилерію на Нікопольський район.

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Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися Мирівська, Червоногригорівська та Нікопольська громади. На щастя, постраждалих немає.

У Червоногригорівській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджені кілька приватних будинків і гаражів, також обірвана лінія електропередач. В інших громадах деталі обстрілів з’ясовуються.

У решті районів області ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.