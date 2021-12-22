У голови Криворізької райради, яка відібрала незаконну землю у бізнес-партнера Юзіка, провели обшук, – ЗМІ

Райрада хотіла передати землю у власність територіальних громад

Голова Криворізької райради Віктор Мудрий повідомив про тиск з боку поліції після того, як поставив на голосування питання про передачу землі, яку незаконно опрацьовує наближений до Юзика (Юрія Корявченкова) місцевий депутат Олександр Фастовець. Про це Мудрий заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

Голосування стосувалося 5 тис. га комунального підприємства «Широківське». Райрада хотіла передати землю у власність територіальних громад, на території яких вона знаходиться. У майбутньому ділянки будуть передані місцевим жителям, які не брали участь у розпаюванні: медикам, лікарям, учасникам АТО тощо.

Голосування намагався зірвати голова фракції «Слуга народу» у Криворізькій райраді, фермер Олександр Фастовець. Мудрий акцентував, що він є бізнес-партнером Юзіка. «Фастовець не один рік незаконно засіває цю землю. Раніше рейдерським шляхом її передали громаді з кишеньковим головою-корупціонером і через договори тіньової оренди ця земля перейшла в оренду Фастівцю, який отримував серйозні доходи. За оцінками експертів, це порядку 4 млн доларів на рік. Йому вчора було, що втрачати», – повідомив голова райради.

Щоб зірвати сесію, Фастовець разом із депутатом від СН Денисом Векленком завели до райради титушок, які виламали двері та увірвалися до сесійної зали. За словами Мудрого, Векленко став перерізати дроти мікрофонів на президії, а Фастовець ударив кулаком по обличчю учасника АТО, який був присутній на сесії. Почалася масова бійка. Поліція, яка прибула на місце, зажадала евакуювати всіх присутніх через те, що будівля райради нібито замінована. «Це викликало вже відвертий сміх. Усі розуміли: це необхідно, щоб зірвати сесію. Депутати і люди не вийшли із зали... Під час голосування творився хаос. Ми повторно поставили на голосування це рішення, голосів вистачило», – додав Мудрий.

Перевірка будівлі вибухонебезпечних предметів не виявила. Проте після голосування поліція допитала голову райради та влаштувала обшук у його кабінеті. «У нас вилучено майже всю комп'ютерну техніку на сьогодні, всю документацію. Я так розумію, що мета була одна: вилучити друк райради, щоб не дати мені поставити друк на рішенні і не дати цю ухвалу набути чинності», – повідомив Мудрий.