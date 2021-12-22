Скандал в автобусі «Одеса-Київ»: антивакцинаторів під свист пасажирів вивели копи (відео)

Двоє пасажирів не мали сертифікатів про вакцинацію

На маршруті автобусу «Одеса-Київ» двоє пасажирів без належних документів про вакцинацію відмовилися виходити з громадського транспорту і влаштували бунт. Про це повідомляють місцеві телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася вночі 21 грудня. В автобусі перебували двоє пасажирів, які не мали вакцинальних документів. Коли їх попросили залишити громадський транспорт, щоб не наражати на небезпеку інших людей, стався скандал.

«Їхали з Одеси до Києва автобусом «Гюнсель». Нас зупинила поліція, перевіряли Covid-сертифікати, два антиваксери не мали їх і вирішили влаштувати принциповий бунт в автобусі – відмовилися виходити. Нас затримали на півтори години. Зрештою їх вигнали з маршрутки», – зазначив автор публікації.

До слова, у Києві 12 грудня пройшов марш противників нинішньої кампанії вакцинації та карантинних обмежень.