  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Скандал в автобусі «Одеса-Київ»: антивакцинаторів під свист пасажирів вивели копи (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пасажирів довелося силоміць виводити поліцейським - Скандал в автобусі «Одеса-Київ»: антивакцинаторів під свист пасажирів вивели копи (відео)
    Пасажирів довелося силоміць виводити поліцейським
    фото скріншот відео

    Двоє пасажирів не мали сертифікатів про вакцинацію

    На маршруті автобусу «Одеса-Київ» двоє пасажирів без належних документів про вакцинацію відмовилися виходити з громадського транспорту і влаштували бунт. Про це повідомляють місцеві телеграм-каналі.

    Як зазначається у повідомленні, подія сталася вночі 21 грудня. В автобусі перебували двоє пасажирів, які не мали вакцинальних документів. Коли їх попросили залишити громадський транспорт, щоб не наражати на небезпеку інших людей, стався скандал.

    «Їхали з Одеси до Києва автобусом «Гюнсель». Нас зупинила поліція, перевіряли Covid-сертифікати, два антиваксери не мали їх і вирішили влаштувати принциповий бунт в автобусі – відмовилися виходити. Нас затримали на півтори години. Зрештою їх вигнали з маршрутки», – зазначив автор публікації.

    До слова, у Києві 12 грудня пройшов марш противників нинішньої кампанії вакцинації та карантинних обмежень.

    Читайте також:

    Теги: громадський транспорт Одеса скандал поліція щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скандал в автобусі «Одеса-Київ»: антивакцинаторів під свист пасажирів вивели копи (відео)