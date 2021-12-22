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    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)

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    Крім виконання основних обов&rsquo;язків, Наталя також проводить тренування серед колег - Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Крім виконання основних обов’язків, Наталя також проводить тренування серед колег
    фото Наталія Полосенко/Instagram

    Спортивна підготовка допомагає дівчині виконувати обов’язки спецназівки

    Київська поліцейська, яка захоплюється бодібілдингом, стала справжньою зіркою соцмереж. Наталія Полосенко інтенсивно займається спортом, служить у спецназі і тренує своїх колег. А ще викладає фото зі спортзалу в Instagram, захоплює відвідувачів своєї сторінки фігурою та фізичною підготовкою.

    Тож пресслужба Національної поліції вирішила розповісти трохи більше про свою співробітницю, яка здобула популярність.

    Наталія Полосенко з дитинства займається карате і навіть має звання кандидата у майстри спорту, займалася боксом, а також входить до складу Збірної України з перетягування каната. У поліції зазначають, що хороша спортивна підготовка допомагає дівчині виконувати обов’язки спецназівки. Крім виконання основних обов’язків, вона також проводить тренування серед колег.

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    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)

    Дівчина здобувала освіту в університеті фізичного виховання, після чого пройшла первинну професійну підготовку та почала працювати дільничним офіцером в одному з районів Києва. До лав силовиків дівчина перейшла у 2020 році.

    «Обравши професію правоохоронця, я зробила усвідомлений вибір – служити і захищати. Служба в поліції нелегка і часто ризикова, та насамперед моє завдання – запобігти, допомогти та в разі порушення затримати злочинця. Я – частинка великої команди і пишаюсь, що стою на варті правопорядку», – захоплено розповіла Наталя про свою роботу.

    Наразі Наталя приділяє час пауерліфтингу та важкій атлетиці, аби й у цих напрямках здобути нові вміння та нові перемоги. Стиль життя та зовнішність поліцейської активно обговорюють у соцмережах.

    Тим часом, у Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині.

    Як раніше повідомлялося, помер бодібілдер-рекордсмен «Містер Олімпія-2018».

    Теги: спорт поліція Instagram
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    Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)