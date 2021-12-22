Поліцейська-бодібілдерка стала героїнею соцмереж. Що про неї відомо (фото)
Спортивна підготовка допомагає дівчині виконувати обов’язки спецназівки
Київська поліцейська, яка захоплюється бодібілдингом, стала справжньою зіркою соцмереж. Наталія Полосенко інтенсивно займається спортом, служить у спецназі і тренує своїх колег. А ще викладає фото зі спортзалу в Instagram, захоплює відвідувачів своєї сторінки фігурою та фізичною підготовкою.
Тож пресслужба Національної поліції вирішила розповісти трохи більше про свою співробітницю, яка здобула популярність.
Наталія Полосенко з дитинства займається карате і навіть має звання кандидата у майстри спорту, займалася боксом, а також входить до складу Збірної України з перетягування каната. У поліції зазначають, що хороша спортивна підготовка допомагає дівчині виконувати обов’язки спецназівки. Крім виконання основних обов’язків, вона також проводить тренування серед колег.
Дівчина здобувала освіту в університеті фізичного виховання, після чого пройшла первинну професійну підготовку та почала працювати дільничним офіцером в одному з районів Києва. До лав силовиків дівчина перейшла у 2020 році.
«Обравши професію правоохоронця, я зробила усвідомлений вибір – служити і захищати. Служба в поліції нелегка і часто ризикова, та насамперед моє завдання – запобігти, допомогти та в разі порушення затримати злочинця. Я – частинка великої команди і пишаюсь, що стою на варті правопорядку», – захоплено розповіла Наталя про свою роботу.
Наразі Наталя приділяє час пауерліфтингу та важкій атлетиці, аби й у цих напрямках здобути нові вміння та нові перемоги. Стиль життя та зовнішність поліцейської активно обговорюють у соцмережах.
Тим часом, у Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині.
Як раніше повідомлялося, помер бодібілдер-рекордсмен «Містер Олімпія-2018».