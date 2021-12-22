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    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)

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    При різних нестандартних ситуаціях є алгоритми дій для унеможливлення неправомірних дій з боку затриманих осіб - Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    При різних нестандартних ситуаціях є алгоритми дій для унеможливлення неправомірних дій з боку затриманих осіб
    фото: facebook.com/pol.kyivregion

    Наступного року мають покращити умови утримання затриманих і на Бучанщині

    На Васильківщині презентували відновлений ізолятор тимчасового утримання. Реконструкція ізолятору тривала рік, нині ж він відповідає європейським стандартам та рекомендаціям щодо дотримання прав людини, повідомляє прес-служба поліції.

    Під час реконструкції було здійснено утеплення приміщень ізолятору, повністю замінено комунікації та дах, протипожежну систему, охоронно-попереджувальну сигналізацію та вентиляцію. В ІТТ впроваджено сучасні системи опалення та електромережі. В камерах встановлено нову сантехніку, підлогу, ліжка та меблі. Ізолятор оснащено новітньою системою відеоспостереження з виведенням сигналізації та відеонагляду до кімнати чергового.

    «Нині сім приміщень ІТТ можуть одночасно розмістити 20 затриманих. І головне – створені умови утримання враховують усі вимоги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у місцях несвободи та Комітету проти тортур Ради Європи», – підкреслив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    На даний час ізолятор додатково облаштований кімнатою для надання домедичної допомоги утримуваним особам, оновлено слідчі кімнати, кімнату впізнання та побачення, облаштовано кімнату інтерв’ювання з підключенням до підсистеми «Custody Records» та кімнату конфіденційної зустрічі з адвокатом.

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    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)
    фото: facebook.com/pol.kyivregion

    «Звісно, це вже не перший у Київській області ізолятор тимчасового тримання з такими стандартами. Вишгород і Переяслав вже мають подібні приміщення, а наступного року поліція Київщини планує покращити умови утримання затриманих і на Бучанщині», – додав Андрій Нєбитов.

    Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив візуалізацію майбутнього Львівського слідчого ізолятора, який планують збудувати на вулиці Збиральній, на околиці міста.

    Судячи з фото, у новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали. Дуже ефектно виглядають двері та меблі фісташкового кольору, оздоблення стін у сіро-дерев’яних тонах, жовті дивани та навіть квіти у кімнатах.

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    Теги: СІЗО реконструкція поліція
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    Рада Європи задоволена: на Київщині відкрили оновлений ізолятор (фото)