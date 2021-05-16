У Харкові підірвали елеватор (відео)

На місці знищеної будови планують спорудити житлові будинки

Сьогодні близько 10:00 в Харкові в районі Південної залізниці підірвали занедбаний елеватор. Це не перший підрив цього промислового комплексу. У жовтні минулого року вибухом демонтували адміністративну будівлю на території об’єкта. На місці елеватора планують звести житлові будинки.

Про це повідомляє «Главное».

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з демонтажем елеватора з 10:00 до 11:00 заборонили рух транспортних засобів по вул. Євгенія Котляра на ділянці від вул. Чоботарській до вул. Великий Панасовської.

В Харькове подорвали заброшенный элеватор pic.twitter.com/zf3Rtia3MB — glavnoe.ua (@glavnoe_ua) May 16, 2021

Також було заборонено виїзд транспортних засобів з вул. Чоботарській на вул. Євгенія Котляра при русі в сторону вул. Полтавський Шлях.