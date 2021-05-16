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    У Харкові підірвали елеватор (відео)

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    В районі Південного вокзалу пройшов черговий етап демонтажу недіючого елеватора - У Харкові підірвали елеватор (відео)

    В районі Південного вокзалу пройшов черговий етап демонтажу недіючого елеватора

    Скріншот з відео

    На місці знищеної будови планують спорудити житлові будинки

    Сьогодні близько 10:00 в Харкові в районі Південної залізниці підірвали занедбаний елеватор. Це не перший підрив цього промислового комплексу. У жовтні минулого року вибухом демонтували адміністративну будівлю на території об’єкта. На місці елеватора планують звести житлові будинки.

    Про це повідомляє «Главное».

    Раніше повідомлялося, що у зв’язку з демонтажем елеватора з 10:00 до 11:00 заборонили рух транспортних засобів по вул. Євгенія Котляра на ділянці від вул. Чоботарській до вул. Великий Панасовської.

    Також було заборонено виїзд транспортних засобів з вул. Чоботарській на вул. Євгенія Котляра при русі в сторону вул. Полтавський Шлях.

    Теги: Харків вибух будівництво забудова
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