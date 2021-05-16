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    Заповнений собор і майже всі без масок: Онуфрій провів літургію у Харкові (фото)

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    На службі у закритому приміщенні люди стояли щільно один до одного. Майже усі – без захисних масок, у тому числі священнослужителі
    Кадр з трансляції Triolan

    Після завершення літургії поліція внесла інформацію про масовий захід із порушенням карантинних вимог до Єдиного обліку заяв і повідомлень

    У суботу, 15 травня, до Харкова з візитом прибув митрополит, предстоятель РПЦ в Україні Онуфрій. Він провів літургію за участі високопоставлених осіб, але з порушенням усіх карантинних норм.

    Як повідомляє «Суспільне», на службі у закритому приміщенні люди стояли щільно один до одного. Майже усі – без захисних масок, у тому числі священнослужителі. У соборі було багато літніх людей та діти.

    Серед безпосередніх учасників літургії помітили 57-річного нардепа від Вадима Новинського, який у квітні обійняв сан диякона. У соборі також перебував секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

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    Заповнений собор і майже всі без масок: Онуфрій провів літургію у Харкові (фото)
    Нардеп Вадим Новинський
    Заповнений собор і майже всі без масок: Онуфрій провів літургію у Харкові (фото)
    Заповнений собор і майже всі без масок: Онуфрій провів літургію у Харкові (фото)
    Заповнений собор і майже всі без масок: Онуфрій провів літургію у Харкові (фото)

    Вранці 15 травня навколо собору обмежили проїзд. Як повідомили у пресслужбі поліції Харківщини в коментарі «Суспільному», біля храму чергували близько 150 поліціянтів.

    Після завершення літургії речниця поліції Харківщина Ганна Третьякова повідомила, що інформацію про масовий захід із порушенням карантинних вимог внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень.

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    Теги: Харків Національна поліція України церква Російська православна церква в Україні карантин Митрополит Онуфрій
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