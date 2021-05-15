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    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу

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    Служба Київгаз перекрила газ до будинку, його не буде до понеділка, 17 травня,&nbsp;включно - У столичній багатоповерхівці стався вибух газу
    Служба Київгаз перекрила газ до будинку, його не буде до понеділка, 17 травня, включно
    Фото: «Еспресо»

    Будинок не зазнав критичних руйнацій

    У Святошинському районі столиці на бульварі Вернадського стався вибух газу на третьому поверсі житлового багатоповерхового будинку. Про це повідомляє «Еспресо».

    За попередніми даними, зі слів свідків, літній чоловік 65 років жив сам у квартирі та зловживав алкоголем. Перед вибухом, начебто, порізав собі живіт, потім відкрив газ, який врешті-решт вибухнув.

    «На щастя, обійшлося без подальшого загоряння, тому допомога рятувальників ДСНС не знадобилася. Чоловіка госпіталізували з травмами до лікарні. Ніхто із сусідів не постраждав, лише обійшлося сильним переляком», – пише ЗМІ.

    Служба Київгаз перекрила газ до будинку, його не буде до понеділка, 17 травня, включно. Будинок не зазнав критичних руйнацій. Весь асфальт навколо усипаний уламками скла. На місці працюють патрульна поліція та слідчі.

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    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу
    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу
    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу
    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу
    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу
    У столичній багатоповерхівці стався вибух газу

    До слова, працівник банку з товаришем підірвали банкомат у супермаркеті столиці.

    Теги: вибух Київ ДСНС будинок Київгаз
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