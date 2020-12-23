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    Події в Україні

    У Харкові від малярії помер 44-річний чоловік

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    <p>Харків&rsquo;янин нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де його покусали комарі</p> - У Харкові від малярії помер 44-річний чоловік

    Харків’янин нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де його покусали комарі

    Стан пацієнта був уже дуже тяжким і прийом таблетованих протималярійних препаратів був неможливий

    У Харкові зареєстрували летальний випадок малярії. 44-річний чоловік повернувся з Екваторіальної Гвінеї.

    Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

    Виявилося, що чоловік працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій на малярію не хворів, проте відмічав багаторазові укуси комарами.

    Хворобу у чоловіка діагностували 19 грудня. Після повернення додому він відчув симптоми, але до медиків звернувся через 10 днів.

    «На жаль, стан пацієнта був уже дуже тяжким і прийом таблетованих протималярійних препаратів був неможливий. Врятувати чоловіка не вдалося», – повідомили в Центрі.

    Як зазначається, першими симптомами малярії є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Вони з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Симптоми можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

    До слова, у грудні троє росіян померли від малярії після відпочинку в Африці.

    Теги: Харків смерть лікарня хвороби чоловік
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