У Харкові від малярії помер 44-річний чоловік

Харків’янин нещодавно повернувся з Екваторіальної Гвінеї, де його покусали комарі

Стан пацієнта був уже дуже тяжким і прийом таблетованих протималярійних препаратів був неможливий

У Харкові зареєстрували летальний випадок малярії. 44-річний чоловік повернувся з Екваторіальної Гвінеї.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Виявилося, що чоловік працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій на малярію не хворів, проте відмічав багаторазові укуси комарами.

Хворобу у чоловіка діагностували 19 грудня. Після повернення додому він відчув симптоми, але до медиків звернувся через 10 днів.

«На жаль, стан пацієнта був уже дуже тяжким і прийом таблетованих протималярійних препаратів був неможливий. Врятувати чоловіка не вдалося», – повідомили в Центрі.

Як зазначається, першими симптомами малярії є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Вони з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Симптоми можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

До слова, у грудні троє росіян померли від малярії після відпочинку в Африці.