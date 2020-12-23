Вчені з’ясували, що викликає важкий перебіг Covid-19

Найбільш тяжкохворі пацієнти з коронавірусом мають високий рівень активності аутоантитіл

У різних людей коронавірус проходить по-різному. Зазвичай антитіла намагаються побороти інфекцію, але іноді імунна система продукує такі типи антитіл, які помилково атакують власні органи організму і навіть саму імунну систему. Нові результати досліджень показують, що ці аутоантитіла можуть пояснити, чому деякі люди мають важку реакцію на SARS-CoV-2, пише Nature.

Акіко Івасакі та Аарон Рінг у Єльській медичній школі в Нью-Хейвені, штат Коннектикут, та їхні колеги дослідили випадки перебігу Covid-19 у 194 людей, виявивши, що найбільш тяжкохворі пацієнти з коронавірусом мають високий рівень активності аутоантитіл. Деякі аутоантитіла атакували імунні клітини організму, перешкоджаючи здатності боротися з інфекцією. Інші атакували центральну нервову систему, серце або печінку.

Жоден тип аутоантитіл не був достатньо поширеним, щоб його можна було використати для того, аби відрізнити людей інфікованих Covid-19 від здорових. Автори дослідження стверджують, що наявність різних типів таких аутоантитіл може пояснити різний перебіг хвороби у людей та ускладнення після Covid-19.

Останні дослідження показали, що діти, народжені від хворих на Covid-19 матерів, мають антитіла. Зазначається, що п'ять немовлят, які народилися у жінок з коронавірусом мали антитіла проти хвороби.

Також у МОЗ пояснили, кому загрожує повторне зараження коронавірусом. У більшості людей, які перенесли коронавірус, виробляються антитіла. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів із тяжкою формою захворювання — вищі, а в тих, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання, — нижчі. Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає

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